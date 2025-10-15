Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ministra de Interior británica, Shabana Mahmood. AFP

El Reino Unido admite que «ha perdido el control de sus fronteras»

La ministra del Interior reconoce que el fracaso en la gestión de los flujos migratorios está debilitando la confianza ciudadana en el Estado

Ivannia Salazar

Londres

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:32

Comenta

En una confesión que ha resonado como una rareza en la política británica, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha admitido que el Reino Unido « ... ha perdido el control de sus fronteras», y ha advertido que el fracaso en gestionar los flujos migratorios está debilitando la confianza ciudadana en el Estado. «El público espera, con razón, que su Gobierno pueda determinar quién entra en su país y quién debe abandonarlo. Hoy, en este país, y sé que en muchos de los vuestros también, eso no es así». Mahmood habló así a los presentes durante un encuentro internacional sobre migración que se celebra este miércoles en Lancaster House, Londres.

