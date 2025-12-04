Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Modi y Putin, en Nueva Delhi. Ep

Putin viaja a India para vender petróleo y armas a un aliado clave

Rusia trata de contrarrestar así la reducción del mercado europeo debido a las sanciones por invadir Ucrania

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:39

Comenta

La visita de Vladímir Putin a India es muy importante para Rusia. Quiere conservar la amistad de nueva Delhi, que ahora mismo es uno de ... los aliados y, sobre todo, socios comerciales más importantes de Moscú. Desde 2014, Rusia viró a Asia, un giro que ha confirmado tras el inicio de la guerra contra Ucrania. Después de que Europa redujera drásticamente el consumo de hidrocarburos rusos, la «gallina de los huevos de oro» del país euroasiático, los grandes aliados asiáticos se han convertido en el principal destino del petróleo y gas de Rusia. Putin ha llegado a India este jueves y prolongará su estancia hasta el viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  4. 4 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  5. 5 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  6. 6

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  7. 7 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  8. 8 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  9. 9 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas
  10. 10 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Putin viaja a India para vender petróleo y armas a un aliado clave

Putin viaja a India para vender petróleo y armas a un aliado clave