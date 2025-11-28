Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vladímir Putin ha recibido a Viktor Orbán en Moscú. Reuters

Putin y Orbán reactivan la propuesta para una cumbre con Trump en Budapest en busca de la paz en Ucrania

El primer ministro húngaro visita al líder ruso en el Kremlin y confirma su voluntad de mantener la relación comercial con Moscú

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:28

Comenta

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha recibido este viernes en el Kremlin al líder europeo con el que tiene más sintonía, el primer ministro húngaro, ... Viktor Orbán. La atmósfera era relajada en el palacio situado en el corazón de Moscú, nada que ver con aquella larga mesa a la que se sentó el presidente francés, Emmanuel Macron, en 2022, justo antes de invasión de Ucrania. En tiempos de sanciones y de tensión entre la Unión Europea (UE) y Moscú, el país magiar ha sido el más reticente (junto con Eslovaquia) a sancionar a Rusia. Putin y Orbán hablaron sobre la futura reunión entre el mandatario eslavo y el presidente de EE UU, Donald Trump, para negociar la paz en Ucrania. El dirigente húngaro reiteró su oferta de que la cita se produzca en Budapest con el visto bueno de su anfitrión.

