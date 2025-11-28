Putin y Orbán reactivan la propuesta para una cumbre con Trump en Budapest en busca de la paz en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha recibido este viernes en el Kremlin al líder europeo con el que tiene más sintonía, el primer ministro húngaro, ... Viktor Orbán. La atmósfera era relajada en el palacio situado en el corazón de Moscú, nada que ver con aquella larga mesa a la que se sentó el presidente francés, Emmanuel Macron, en 2022, justo antes de invasión de Ucrania. En tiempos de sanciones y de tensión entre la Unión Europea (UE) y Moscú, el país magiar ha sido el más reticente (junto con Eslovaquia) a sancionar a Rusia. Putin y Orbán hablaron sobre la futura reunión entre el mandatario eslavo y el presidente de EE UU, Donald Trump, para negociar la paz en Ucrania. El dirigente húngaro reiteró su oferta de que la cita se produzca en Budapest con el visto bueno de su anfitrión.

«Nuestra reunión de hoy me brinda la oportunidad de confirmar, señor presidente, que Hungría está dispuesta a proporcionar una plataforma para dichas negociaciones y a contribuir a la culminación exitosa de este proceso», subrayó Orbán. Putin remarcó que el encuentro con Trump no se había cancelado sino pospuesto y señaló que «Rusia agradece a Hungría su disposición a acoger en Budapest la cumbre entre Moscú y Washington». El presidente ruso desveló que fue una idea de Trump.

También trataron sobre la cooperación entre ambos países. Hungría sigue comprando hidrocarburos rusos. De hecho, es uno de los pocos clientes que no ha reducido la adquisición petróleo y gas. Sin embargo, Putin matizó que «incluso en este ámbito hay cuestiones y problemas que requieren debate». Explicó que la disminución del comercio entre Hungría y Rusia «se debió a restricciones externas, pero este año se ha registrado un crecimiento pequeño (...), pero superior al 7%». La respuesta de Orbán mostró la empatía entre ambos: «Hungría tiene la intención de continuar la cooperación con Rusia y espera que esa interacción beneficie en gran medida a los pueblos de ambos países».

División en la Unión Europea

El primer ministro húngaro defendió que a pesar de la «presión extranjera», su gobierno mantiene una «política soberana» y confía en «seguir dialogando con Moscú sobre temas energéticos». Lamentó la actual situación y confirmó el diagnóstico de Putin: «La economía húngara sufrió pérdidas significativas a causa del conflicto en Ucrania y del bloqueo del comercio entre la Unión Europea y Rusia». Por ese motivo el líder magiar ha sido el más reticente de la UE a las sanciones europeas contra Rusia y ha encontrado en Robert Fico, el líder eslovaco, un firme aliado.

La postura húngara de evitar el rearme Kiev y mostrarse «neutral» es un gesto muy apreciado en el Kremlin. «Moscú destaca la postura equilibrada de Budapest con respecto a la cuestión ucraniana», declaró Putin. Por su parte, Orbán aseguró que su país está muy interesado en «la culminación exitosa de las iniciativas de paz en Ucrania».

El pasado 16 de octubre, Putin y Trump acordaron por teléfono reunirse en Budapest para tratar la resolución del conflicto en Ucrania. Orbán mostró entonces su plena disposición, pero Estados Unidos suspendió la cita con el argumento de que no sería posible «lograr el objetivo deseado». Moscú insiste en que la cita no ha sido cancelada sino pospuesta.