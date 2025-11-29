Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los manifestantes se llevan por delante un cordón policial en un acceso a Giessen. Reuters

Protestas masivas contra la fundación de la nueva rama juvenil de la ultra AfD

El partido de ultraderecha constituye Generación Alemania e intenta borrar los escándalos de su anterior cantera, disuelta por su extremismo

T. Nieva

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:41

La constitución de Generación Alemania, la nueva sección juvenil de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), se convirtió ayer en una sucesión de altercados con ... una decena de policías heridos junto a un número indeterminado de activistas que protestaban contra el surgimiento de esta organización. Las manifestaciones sumaron a unas 30.000 personas y cortaron 16 puntos de entrada a Giessen, la ciudad al oeste del país elegida para la reunión fundacional.

