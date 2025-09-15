Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Entrada a la prisión donde se encuentra el principal sospechoso del secuestro de Madeleine McCann. A la derecha, Christian Brückner. AFP

El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann saldrá de la cárcel esta semana

Christian Brückner cumple condena en Alemania por la violación de una septuagenaria y podría ser obligado a llevar una pulsera electrónica

Juan Carlos Barrena

Berlín

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:15

El principal sospechoso del presunto secuestro y asesinato de la niña británica Madeleine McCann en 2007, el ciudadano alemán Christian Brückner, será puesto en libertad ... esta semana tras cumplir varios años de condena por violación en una prisión del Estado federado germano de la Baja Sajonia. La Fiscalía encargada del caso informó de que su salida de la cárcel podría tener lugar este miércoles, pero también cualquier día posterior y rechazó ofrecer información concreta por respeto a la protección de datos y la privacidad.

