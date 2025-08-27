Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro neerlandés, Dick Schoof. EFE

El primer ministro de Países Bajos supera la moción de censura tras la dimisión de varios ministros

Los miembros del gabinete en funciones habían renunciado por discrepancias sobre la falta de sanciones contra Israel por su ofensiva en Gaza

T. Nieva

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:20

El primer ministro en funciones de Países Bajos, Dick Schoof, ha superado este miércoles la moción de censura provocada por la renuncia el sábado de ... cinco ministros. Dejaron sus cargos por la falta de consenso del Gobierno de coalición en funciones sobre el endurecimiento de las sanciones contra Israel por su ofensiva en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  2. 2 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  3. 3 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  4. 4

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  5. 5 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  6. 6 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  7. 7 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  10. 10 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El primer ministro de Países Bajos supera la moción de censura tras la dimisión de varios ministros

El primer ministro de Países Bajos supera la moción de censura tras la dimisión de varios ministros