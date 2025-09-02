Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agentes de policía trabajan en el lugar donde la policía francesa abatido a tiros a un hombre sospechoso de apuñalar a cinco personas en el centro de Marsella. AFP

La Policía francesa abate a un hombre que acuchilló a cinco personas en Marsella

El agresor cometió el ataque en un hotel de donde lo habían expulsado por no pagar su habitación

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:20

Drama en un hotel en Marsella. La Policía francesa ha abatido este martes a un hombre de 35 años, que había herido a cinco personas ... en esa localidad del sudeste de Francia. Uno de los heridos se encuentra en estado grave, tras una agresión que se vio motivada por una discusión entre el agresor y el responsable del hotel, del cual lo habían expulsado al no pagar por su habitación. De momento, la Fiscalía Nacional Antiterrorista no ha asumido la investigación de este ataque con cuchillo en el centro de la segunda ciudad del país.

