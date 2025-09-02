La Policía francesa abate a un hombre que acuchilló a cinco personas en Marsella

Drama en un hotel en Marsella. La Policía francesa ha abatido este martes a un hombre de 35 años, que había herido a cinco personas ... en esa localidad del sudeste de Francia. Uno de los heridos se encuentra en estado grave, tras una agresión que se vio motivada por una discusión entre el agresor y el responsable del hotel, del cual lo habían expulsado al no pagar por su habitación. De momento, la Fiscalía Nacional Antiterrorista no ha asumido la investigación de este ataque con cuchillo en el centro de la segunda ciudad del país.

Tras haber herido a tres personas en el hotel, el agresor salió con dos cuchillos —uno de ellos con una longitud de 20 centímetros— y una barra de hierro a la calle, donde hirió a otras dos personas. Las fuerzas de seguridad lo interceptaron rápidamente. Primero, intentaron neutralizarlo con una pistola eléctrica, pero luego le dispararon con balas reales provocando su muerte, después de que el atacante no aceptara deshacerse de sus armas. Los hechos han ocurrido poco antes de las tres de la tarde en la turística zona del Puerto Viejo.

Las agresiones se produjeron en una habitación, el vestíbulo y en la entrada exterior del hotel, así como en un restaurante de comida rápida cercano. Según han indicado fuentes policiales, la disputa entre el agresor y el personal se vio motivada por el hecho de que él había dejado de pagar por su habitación y, por ese motivo, lo habían expulsado del establecimiento. Primero, atacó a un compañero de habitación —fue el herido más grave—, luego al gerente del hotel, al que persiguió en la parte exterior, y a otro cliente. Finalmente, agredió a otras personas en un restaurante de comida rápida y por la calle.

El atacante abatido se llamaba Abdelkader D. y era un inmigrante tunecino que vivía en Francia con un permiso de residencia en regla. Estaba bajo vigilancia judicial y le habían prohibido llevar armas. Su nombre no aparecía en el fichero de personas radicalizadas, pero era «conocido por su salud mental inestable», ha indicado una fuente cercana a la investigación al diario conservador 'Le Figaro'.

Versos del Corán

Cuando la policía le disparó, el agresor pronunció versos del Corán. En las redes sociales han sido publicados vídeos del momento en que lo matan y, pocos instantes antes de que lo disparen, el atacante parece decir «Allahu Akbar» (Dios es el más grande, en árabe). «Dijo una serie de palabras que estamos examinando. Es demasiado pronto para saber si dijo 'Allahu Akbar», ha explicado Nicolas Bessone, fiscal de Marsella. La Fiscalía de esa localidad ha asumido la investigación del ataque, que por ahora no ha sido considerado de carácter terrorista.

Debido a la gravedad de lo ocurrido, sin embargo, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, se desplazará este martes por la noche al lugar de los hechos. «Le doy las gracias a los policías nacionales por su rápida intervención», ha reaccionado el alcalde de Marsella, el socialista Benoît Payan, en la red social X. Según el presidente de la región Provence-Alpes-Côte d'Azur, el conservador Renaud Muselier, «las fuerzas del orden estaban en el buen lugar en el buen momento. Han demostrado una gran sangre fría y han salvado vidas neutralizando a un asesino».