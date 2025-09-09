Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ex primer ministro británico, Boris Johnson, en una imagen de archivo. EFE

Piden retirar la asignación pública a Boris Johnson por usar el cargo de primer ministro para hacer negocios

Varios documentos recogen que el antiguo jefe del Gobierno británico capitalizó los contactos internacionales y las ventajas de su paso por el poder para obtener ingresos

Ivannia Salazar

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:07

Cuando Boris Johnson abandonó Downing Street en septiembre de 2022, lo hizo envuelto en polémica, con su reputación dañada por el escándalo del 'Partygate' (las ... fiestas en Downing Street durante el covid) y tras haber perdido la confianza de su propio partido. Tres años después, su nombre vuelve al centro del debate político británico, no ya por su gestión durante la pandemia, sino por la forma en que, según una filtración de documentos conocida como los 'Boris Files', habría capitalizado sus contactos internacionales y los privilegios de su cargo para abrirse paso en el mundo de los negocios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  2. 2

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  6. 6

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  7. 7 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  8. 8 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  9. 9 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca
  10. 10

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Piden retirar la asignación pública a Boris Johnson por usar el cargo de primer ministro para hacer negocios

Piden retirar la asignación pública a Boris Johnson por usar el cargo de primer ministro para hacer negocios