Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
André Ventura, líder de la ultraderecha portuguesa. Efe

El Parlamento portugués aprueba la iniciativa de la ultraderecha para prohibir el burka en espacios públicos

«Quien venga de otro país tiene que respetar nuestros valores y nuestras costumbres», defiende André Ventura

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:20

Comenta

El Parlamento de Portugal ha aprobado este viernes la iniciativa el partido ultraderechista Chega de prohibir en espacios públicos aquellas «ropas destinas a tapar el ... rostro», como el burka o el niqab islámicos. La medida se adopta, según sus impulsores, por motivos de seguridad y la defensa de los derechos de las mujeres, aunque está sujeta aún a modificaciones antes de una votación final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  3. 3 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  4. 4

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  5. 5

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  6. 6 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  7. 7 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  8. 8 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025
  9. 9 Un instituto de Torre del Mar advierte de un conductor que ofreció a un alumno «subirse al coche» y «dar una vuelta con él»
  10. 10

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Parlamento portugués aprueba la iniciativa de la ultraderecha para prohibir el burka en espacios públicos

El Parlamento portugués aprueba la iniciativa de la ultraderecha para prohibir el burka en espacios públicos