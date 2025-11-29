El Papa sorprende al no querer rezar durante su visita a la Mezquita Azul de Estambul

Al igual que hicieron antes sus antecesores, Benedicto XVI y Francisco, el Papa León XIV visitó este sábado en Estambul la Mezquita de Sultan Ahmed, ... también conocida como la Mezquita Azul, el lugar más importante para el culto musulmán durante el Imperio Otomano. Pero a diferencia de los Papas anteriores, el Pontífice no se detuvo para orar en el templo, rompiendo así con los planes previstos en la agenda y como esperaban las autoridades religiosas turcas. Tras descalzarse antes de entrar en la mezquita, León XIV permaneció en silencio durante la mayor parte del tiempo que duró su visita. Se limitó a hacer algunas preguntas a sus acompañantes, entre los que estaba el responsable para los Asuntos Religiosos del Gobierno turco y otras personalidades, viviendo el momento «en espíritu de recogimiento y con profundo respeto del lugar y de la fe de los que se reúnen allí en oración», según explicaron fuentes vaticanas.

Después de que entrara en la Mezquita Azul, el muecín Askin Musa Tunca, responsable de hacer el llamamiento para la oración a la comunidad islámica, le preguntó al Papa si quería rezar durante un momento, «como me habían dicho», a lo que éste le respondió que «no», pues sólo «quería visitarla». «Se le explicó que ésta era la casa de Alá y que podía tener un momento de alabanza», pero contestó «que estaba bien así» y que continuaba «dando una vuelta» por la mezquita, según dijo ante los medios vaticanos que formaban parte de la comitiva papal el muecín, quien hizo las veces de guía al explicarle las maravillas artísticas del templo, calificada de 'azul' por el color de los 21.043 azulejos de cerámica con que están decoradas su cúpula y sus paredes.

Francisco y Benedicto XVI, en cambio, sí que tuvieron un momento de recogimiento en silencio en dirección a La Meca cuando acudieron a la mezquita en 2014 y 2006, respectivamente. El Papa alemán, de hecho, incluyó la visita como un gesto para tratar de apaciguar la polémica con los musulmanes debido a su polémico discurso en la Universidad de Ratisbona (Alemania), cuando citando a un emperador bizantino afirmó que Mahoma se había dedicado a extender la religión «a través de la espada». Juan Pablo II fue el primer obispo de Roma que entró en una mezquita: lo hizo en Damasco en 2001.

Por otro lado, el avión de la compañía Ita Airways con el que León XIV llegó el jueves a Turquía y con el que tiene previsto desplazarse este domingo a Líbano estaría afectado por el incidente que sufren otros Airbus A320. El fabricante aeronáutico europeo anunció que había detectado un incidente en un programa de control de vuelo de su familia A320, por lo que hay que revisar unas 6.000 aeronaves. El portavoz vaticano aclaró que el componente iba a ser sustituido.