El Papa y Abás coinciden en la «urgencia» de ayudar a Gaza y de «poner fin al conflicto» con Israel

El futuro de Palestina pasa en cierta forma este jueves por Roma, donde el presidente, Mahmud Abás, mantuvo un encuentro en el Palacio Apostólico del ... Vaticano con el Papa León XIV, mientras que este viernes está previsto que sea recibido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También se verá durante su visita de tres días a Roma con el presidente de la República, Sergio Mattarella. En la audiencia con el obispo de Roma, fijada para conmemorar el décimo aniversario del acuerdo con el que la Santa Sede reconoció al Estado palestino, León XIV y Abás coincidieron en la «urgencia de ofrecer socorro a la población civil» de la Franja de Gaza y también en la necesidad de «poner fin al conflicto» con Israel, siempre con la «perspectiva» de alcanzar en el futuro una «solución» basada en la idea de los «dos Estados».

Así informó de la audiencia una breve nota publicada por la Santa Sede, que siempre se ha mostrado a favor de la convivencia pacífica entre Israel y un eventual Estado palestino, dejando ambos que la ciudad de Jerusalén mantuviera un estatuto especial por su condición de ciudad santa para musulmanes, cristianos y judíos. La diplomacia vaticana considera que esa sería la mejor manera de garantizar la libertad religiosa para los fieles de distintos credos.

Antes de dirigirse en la mañana de este jueves al Palacio Apostólico del Vaticano para la audiencia que tenía fijada con León XIV, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) quiso tener un gesto de reconocimiento con su antecesor, el Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril. Por eso tras llegar en la tarde del miércoles a Roma se dirigió a la basílica de Santa María la Mayor para visitar allí la tumba del Pontífice argentino, frente a la que mantuvo un momento de reflexión. Fueron Abás y Jorge Mario Bergoglio quienes impulsaron el histórico acuerdo de reconocimiento del Estado palestino por parte de la Santa Sede de 2015, que llegó tras dos décadas de negociaciones y provocó las esperadas críticas de Israel.

«He venido porque no puedo olvidar lo que el Papa Francisco hizo por el pueblo palestino y porque reconoció a Palestina sin que nadie se lo pidiera», declaró Abás a los periodistas que le esperaban fuera de la basílica romana de Santa María la Mayor.

Ese reconocimiento al Estado palestino es lo que ahora pretende obtener también de parte de Italia, el único gran país europeo junto a Alemania que aún no ha dado ese paso. La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció que no lo haría hasta que se cumplieran dos condiciones: «la liberación de los rehenes y la exclusión de Hamás de cualquier dinámica gubernamental en Palestina». No obstante, la puesta en marcha del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, cambia el escenario y puede propiciar que Meloni finalmente se decida a reconocer a Palestina, una decisión ante la que, según dijo ante los medios, «no se oponía» siempre que se cumplieran las líneas rojas antes citadas.