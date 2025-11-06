Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Papa León XIV y Mahmud Abás durante su encuentro este jueves en el Vaticano. EFE

El Papa y Abás coinciden en la «urgencia» de ayudar a Gaza y de «poner fin al conflicto» con Israel

El presidente de la ANP se reunirá con Meloni y Mattarella para intentar obtener el reconocimiento de Italia al Estado palestino

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

El futuro de Palestina pasa en cierta forma este jueves por Roma, donde el presidente, Mahmud Abás, mantuvo un encuentro en el Palacio Apostólico del ... Vaticano con el Papa León XIV, mientras que este viernes está previsto que sea recibido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También se verá durante su visita de tres días a Roma con el presidente de la República, Sergio Mattarella. En la audiencia con el obispo de Roma, fijada para conmemorar el décimo aniversario del acuerdo con el que la Santa Sede reconoció al Estado palestino, León XIV y Abás coincidieron en la «urgencia de ofrecer socorro a la población civil» de la Franja de Gaza y también en la necesidad de «poner fin al conflicto» con Israel, siempre con la «perspectiva» de alcanzar en el futuro una «solución» basada en la idea de los «dos Estados».

