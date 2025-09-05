El padre del niño alemán del funicular de Lisboa al que dieron por muerto está hospitalizado

Final feliz para una de las familias víctimas de la tragedia de Lisboa tras aclararse la situación de todos sus integrantes. El padre de uno ... de los dos niños que viabajaban en el accidentado funicular de La Gloria ha sido encontrado con vida tras haber sido dado por muerto. El pequeño alemán de tres años había sido rescatado la tarde del miércoles solo, ensangrentado y llorando entre los escombros del vagón. Las primeras investigaciones localizaron a su madre entre los heridos hospitalizados, en estado crítico pero estable, mientras el padre fue incluido en la primera lista provisional de fallecidos.

Los familiares en Alemania fueron informados de la muerte del hombre de 46 años y acudieron este jueves al Instituto de Medicina Legal de la capital portuguesa para identificar el cadáver. Sin embargo, una vez allí no le reconocieron entre los cuerpos presentes. Y ya en la calle, en pleno centro de Lisboa, enseñaron una foto de su familar a un agente de policía, quien, tras varios intentos infructuosos en varios hospitales, les terminó conduciendo hasta el de San José, donde estaba ingresado un paciente al que las autoridades lusas todabía no habían puesto nombre. Bingo. Era quien buscaban y pensaban que habían perdido en el descarrilamiento del funicular.

La familia ha sobrevivido al accidente pero todavía deberá superar las secuelas físicas y psicológicas de la experiencia. Con todo, el accidente les marcará de por vida. La madre permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Santa María, mientras el niño recibió el alta la tarde del jueves y se encuentra al ciudado de otros familiares, a la espera de la recuperación de sus padres.

Fallecidos identificados

La Policía Judicial portuguesa ha confirmado este viernes el hallazgo: «El ciudadano alemán incluido el jueves como una de las víctimas fatales ha sido encontrado durante la noche internado en el Hospital San José». En la nota también ha corroborado la lista de nacionalidades de las 16 víctimas mortales del siniestro, en la que figuran ciudadanos de ocho país. Así, el suceso se cobró la vida de cinco personas portuguesas, tres británicas, dos surcoreanas, una suiza, una ucraniana, una estadounidense y una francesa.

Entre los fallecidos se encuentran el conductor del funicular, cuatro integrantes de la Santa Casa de Misericordia y un árbitro de voleibol. Asimismo, el Ministerio de Exteriores francés también ha informado del fallecimiento de una mujer con doble nacionalidad, francesa y canadiense, en un mensaje en el que ha transmitido también las condolencias a su familia.

El suceso dejó también 23 heridos. El Servicio Nacional de Salud de Portugal ha indicado que este jueves seis personas permanecían ingresadas en la UCI, mientras otras tres personas con heridas graves presentaban una evolución más favorable. El resto ya ha recibido el alta. Entre las nueve víctimas que continúan hospitalizadas hay tres portugueses, un surcoreano, un alemán, un suizo, un caboverdiano, un marroquí y una persona cuya nacionalidad aún se desconoce.

Ampliar Retirado completamente el funicular de La Gloria del lugar del accidente en Lisboa. EFE

De forma paralela, una vez finalizados los trabajos de retirada de los vagones que tuvieron lugar la pasada madrugada, una operación compleja, la avenida de Gloria ha amanecido ya sin sus características cabinas amarillas. Durante este viernes la calle será repavimentada y las aceras serán reparadas. Asimismo, se realizará una inspección del edificio contra el que impactó el funicular, como medida de precaución ya que según el Ayuntamiento lisboeta «en una evaluación inicial, el edificio no presentaba ningún riesgo estructural». Una vez completadas las tareas, se prevé que la calle sea reabierta al tránsito peatonal al final del día y los comercios puedan reanudar su actividad.