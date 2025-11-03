Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del derrumbe de la torre. EFE

Un obrero atrapado y otro herido grave tras el derrumbe de una torre medieval en Roma

El accidente provocó un conflicto diplomático con Rusia, que se mofó de la situación de Italia

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

Un obrero permanece atrapado entre los cascotes después de que parte de la Torre de los Conti, situada junto a los Foros Imperiales de Roma ... y que estaba siendo restaurada desde hace meses, se derrumbara este lunes, dejando en un primer momento aislados en la parte superior a otros cuatro operarios que pudieron luego ser rescatados. Uno de ellos resultó herido grave y tuvo que ser hospitalizado. Los bomberos acudieron poco después de que se produjera el desmoronamiento inicial a las 11:20 horas y fueron testigos directos de un segundo derrumbe, cuando alrededor de las 13:00 horas se vino abajo parte de la estructura interna de este edificio de origen medieval y 29 metros de altura. Ejemplo de las casas-torre que utilizaban las familias nobiliarias romanas de la época, el inmueble inicialmente tenía unos 60 metros de altura, aunque sucesivos terremotos con las consiguientes reformas provocaron que fuera reduciéndose.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  7. 7 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  8. 8 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  9. 9 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  10. 10

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un obrero atrapado y otro herido grave tras el derrumbe de una torre medieval en Roma

Un obrero atrapado y otro herido grave tras el derrumbe de una torre medieval en Roma