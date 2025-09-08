Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Votantes depositan su voto en un colegio electoral en Oslo, la capital de Noruega. Reuters

Los noruegos comienzan a votar a su próximo gobierno en un clima de incertidumbre

Las últimas encuestas apuntan a un resultado muy reñido que daría la victoria a los laboristas con un estrecho margen frente a los conservadores

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:18

Cientos de noruegos han comenzado a acudir este lunes a las urnas en una clima de máxima incertidumbre para elegir al que será su nuevo ... gobierno. La cita, a la que han sido convocados cuatro millones de ciudadanos, se presenta como un pulso muy reñido, a juzgar por las últimas encuestas. Dichos sondeos confieren por el momento la victoria a los laboristas con el 28,5% de los votos -y el 51% de las papeletas para el bloque de izquierda-. Muy de cerca, en segundo lugar se situaría la alianza conservadora que lidera el Partido del Progreso de Sylvi Listhaug y que se haría con el 43,8% de las papeletas.

