Los noruegos comienzan a votar a su próximo gobierno en un clima de incertidumbre

Cientos de noruegos han comenzado a acudir este lunes a las urnas en una clima de máxima incertidumbre para elegir al que será su nuevo ... gobierno. La cita, a la que han sido convocados cuatro millones de ciudadanos, se presenta como un pulso muy reñido, a juzgar por las últimas encuestas. Dichos sondeos confieren por el momento la victoria a los laboristas con el 28,5% de los votos -y el 51% de las papeletas para el bloque de izquierda-. Muy de cerca, en segundo lugar se situaría la alianza conservadora que lidera el Partido del Progreso de Sylvi Listhaug y que se haría con el 43,8% de las papeletas.

Los colegios electorales, que han comenzado la jornada sin incidentes, está previsto que cierren sus puertas a las 19.00 hora local (21.00 horas en España). A partir de entonces se darán a conocer los primeros sondeos a pie de urna mientras Noruega se sumergirá en un largo escrutinio -los resultados finales se esperan para la madrugada del martes- para dilucidar en qué manos caerá su próximo Ejecutivo. El bloque gubernamental de centroizquierda busca retener el poder capitalizando el regreso a la política del popular exsecretario general de la OTAN Jens Stoltenberg al tiempo que la derecha xenófoba ha adquirido fuerza durante la campaña con un discurso marcadamente xenófobo.

No en vano, el Partido del Progreso, fundado en 1973 como una formación de protesta contra los impuestos, ha ido evolucionando hacia posiciones más populistas de derecha con posturas antiinmigración. De hecho, no han dudado en acusar a los migrantes procedentes de «países peligrosos de África y Oriente Próximo» como los responsables de los problemas socioeconómicos que atraviesa el país escandinavo. Este grupo ultra ya formó parte del gobierno de coalición liderado por el Partido Conservador de 2013 a 2020 como socio menor.

No está previsto que ninguna formación en solitario supere los 85 escaños necesarios para hacerse con una mayoría absoluta, por lo que el escenario más probable es el de un gobierno de coalición o la continuidad de los laboristas al frente del Ejecutivo. En ese contexto, las fuerzas políticas pequeñas podrían ser claves para inclinar la balanza hacia un lado u otro. El resultado dependerá, por tanto, de cuántos partidos superen el listón del 4% de votos necesarios para entrar en el Parlamento.

Los últimos estudios demoscópicos apuntan a que los partidos de izquierdas (a los que se suman también los Comunistas y el Partido de Centro, además de los socialistas y los Verdes) podrían alcanzar los 88 escaños, tan solo tres más de los que se requieren para garantizar la mayoría en el Storting, el Parlamento noruego, que tiene un total de 169 asientos.

La relación con la UE

Tras las pasadas elecciones parlamentarias de 2021, el Partido Laborista y el Partido del Centro formaron un Ejecutivo de coalición, después de ocho años de gobierno conservador. En este último mandato, el Gabinete ha tenido que hacer frente a retos como la inflación, los precios de la energía, complejas negociaciones sobre políticas medioambientales y a cuestiones relacionadas con su relación con la UE. Noruega aunque no es miembro de Unión, sí está adherido al Espacio Económico Europeo, por lo que debe adoptar la legislación comunitaria en ciertas áreas.

Al abandonar el pasado enero el Partido del Centro el gobierno bipartito noruego por su desacuerdo con los laboristas sobre la adopción de un paquete de medidas energéticas de la UE, el primer ministro laborista, Jonas Gahr Store, ha continuado en el poder con un Ejecutivo en minoría hasta estas elecciones parlamentarias.

Algunos expertos sugieren que la continuidad de Store podróa verse favorecida por la la situación geopolítica mundial, el temor a un mayor conflicto a raíz de la invasión de Ucrania y la vuelta de Donald Trump al poder en EE UU. Sin contar el tirón que supone el regreso a la política nacional de Stoltenberg como ministro de Finanzas y las más que evidentes fracturas de la derecha sobre los asuntos que más preocupan a la población. Estas cuestiones son el empleo, la desigualdad, los impuestos, la situación energética y la gestión del fondo soberano, que es el mayor del mundo.