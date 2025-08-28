Muere un piloto al estrellarse su caza F-16 en Polonia

Un caza F-16 de la Fuerza Aérea Polaca se ha estrellado este jueves durante un ensayo para un espectáculo aéreo en Radom, en el ... centro del país. El piloto de la aeronave no ha logrado eyectarse y ha perdido la vida en el accidente, según ha informado un portavoz del Gobierno.

Un grupo de curiosos observaban los ejercicios en el cielo detrás de la valla del aeropuerto cuando se sobrevino el desastre frente a decenas de ojos. Los medios polacos recogen que el avión ha impactado contra el suelo alrededor de las 19:30 hora local, convirtiéndose en una bola de fuego y dejando la pista de aterrizaje completamente destruida.

El espectáculo aéreo de Radom, previsto para el fin de semana, ha sido cancelado. El Air Show es un evento que reúne varios tipos de aviones y helicópteros que realizan exhibiciones acrobáticas. Se celebra cada dos años y atrae a miles de aficionados a la aviación.

El portavoz del gobierno, Adam Szlapka, ha lamentado la muerte del piloto en la red social X, pero no ha dado más detalles.