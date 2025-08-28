Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de dos cazas F-16. Reuters

Muere un piloto al estrellarse su caza F-16 en Polonia

El accidente se produjo durante el ensayo para un espectáculo aéreo en Radom

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:02

Un caza F-16 de la Fuerza Aérea Polaca se ha estrellado este jueves durante un ensayo para un espectáculo aéreo en Radom, en el ... centro del país. El piloto de la aeronave no ha logrado eyectarse y ha perdido la vida en el accidente, según ha informado un portavoz del Gobierno.

