Muere un piloto al estrellarse su caza F-16 en Polonia
El accidente se produjo durante el ensayo para un espectáculo aéreo en Radom
Jueves, 28 de agosto 2025, 21:02
Un caza F-16 de la Fuerza Aérea Polaca se ha estrellado este jueves durante un ensayo para un espectáculo aéreo en Radom, en el ... centro del país. El piloto de la aeronave no ha logrado eyectarse y ha perdido la vida en el accidente, según ha informado un portavoz del Gobierno.
Katastrofa Polskiego F16 w Radomiu #Radom #f16 #katastrofa— Pamięć Złotej Rybki (@pamieczlotej) August 28, 2025
pic.twitter.com/rmei0zNRxQ
Un grupo de curiosos observaban los ejercicios en el cielo detrás de la valla del aeropuerto cuando se sobrevino el desastre frente a decenas de ojos. Los medios polacos recogen que el avión ha impactado contra el suelo alrededor de las 19:30 hora local, convirtiéndose en una bola de fuego y dejando la pista de aterrizaje completamente destruida.
El espectáculo aéreo de Radom, previsto para el fin de semana, ha sido cancelado. El Air Show es un evento que reúne varios tipos de aviones y helicópteros que realizan exhibiciones acrobáticas. Se celebra cada dos años y atrae a miles de aficionados a la aviación.
El portavoz del gobierno, Adam Szlapka, ha lamentado la muerte del piloto en la red social X, pero no ha dado más detalles.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.