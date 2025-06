Moldavia sanciona a 21 personas sospechosas de debilitar la soberanía nacional

Moldavia ha tomado este viernes la decisión de castigar a 21 de sus ciudadanos por desestabilizar el país. Además de Vladimir Plahotniuc e Ilan Shor, ... los dos nombres más relevantes de la lista, hay hasta 19 personas más, muchas de ellas relacionadas con los dos oligarcas. El Consejo Interinstituconal de Supervisión liderado por el primer ministro Dorin Recean ha tomado la medida. Este pequeño país del Este de Europa entre Rumanía y Ucrania busca unirse a la UE y uno de los requisitos necesarios para lograrlo es combatir la corrupción.

El nombre más conocido de la lista es Plahotniuc, antiguo dirigente del Partido Democrático de Moldavia, es buscado en 196 países por la Interpol. Es uno de los principales sospechosos de estar detrás del llamado «atraco del siglo», un desfalco paradigmático que supuso la pérdida del equivalente al 13% del PIB nacional, por valor de mil millones de dólares. El diario 'The New York Times' le tildó en 2016 de ser el «empresario más temido» del país . El exprimer ministro Ion Sturza afirmó sobre él en un canal moldavo que el país entero estaba controlado por él, que casi llegó a ser jefe de Gobierno en 2016 si no fuera porque Nicolae Timofti, el presidente de entonces, pidió al Parlamento que por «integridad» se lo replanteara.

Ilan Shor es otro de los conocidos de la lista. A él se le acusa de estar detrás de una supuesta compra de votos en las últimas elecciones presidenciales de Moldavia, en octubre de 2024, además de haber participado en «el atraco del siglo». En 2023 su formación política, el Partido Shor, fue ilegalizada. En 2017 fue condenado por lavado de dinero y fraude. Se fugó al extranjero en 2019, cuando se encontraba en arresto domiciliario a la espera de otro juicio. Actualmente vive en Rusia y está sancionado tanto por la UE como por Estados Unidos. Bruselas lo hizo por su implicación en las protestas de 2023 en Moldavia, mientras que Washington lo hizo en 2022 por su cercanía con el Gobierno ruso.

El «atraco del siglo», que lastró la economía del país más pobre de Europa en aquel momento, llevó al primer ministro de entonces, Vladimir Filat, a prisión. Entre 2012 y 2014 numerosos créditos que valían mil millones de dólares se transfirieron a empresas pantalla del Reino Unido y Hong Kong. Para evitar la fallida de algunos bancos relevantes en el país, Banca de Economii, Unibank y Banca Social, el Estado se vio obligado a intervenir y a perder el 13% de su PIB. Si algo similar sucedería en España, equivaldría a 206.911 millones de euros.

Además de los dos influyentes magnates entre los sancionados por Chisinau están Gheorghe Cavcaliuc, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon (encarcelado en el Reino Unido), Botnari Constantin, Kalinin Alexandr (con ciudadanía retirada), Caramalac Grigore, Arina Corșicova, Maria Albot, Victor Petrov, Iurii Cuznetov, Nelli Parutenco, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Parasca Natalia.

Injerencia

Rusia tiene una influencia todavía relevante en Moldavia. El territorio rebelde de Transnistria, un caso paradigmático de estado sin reconocimiento internacional, no responde ante Chisinau y es una herramienta de Moscú para presionar al país. Conocido como «el último reducto soviético» por su simbología de la época de la URSS, es aquí donde hay apostadas tropas rusas. La presidenta del país, Maia Sandu, alertó el pasado jueves de que Rusia quiere desplazar 10.000 soldados a este territorio, algo que considera «un peligro real».

En las últimas elecciones la misma líder del país denunció el supuesto intento de compra de 300.000 votos por parte de grupos criminales. Entonces aseguró que era «un fraude a una escala sin precedentes» y acusó a Moscú de estar detrás. En dichos comicios ella y Alexandr Stoianoglo se disputaron el liderazgo del país en un proceso electoral muy reñido: 54,29% de la europeísta contra el 44,65% del prorruso.

Con las próximas parlamentarias a finales de septiembre a la vista, Chisinau ha realizado este viernes un simulacro de amenazas digitales con el apoyo de la Unión Europea. El objetivo de estas maniobras es prepararse para tal situación y responder a ella. Para la simulación había representantes de Google, Meta (reconocido como organización extremista en Rusia), Tiktok, así como representantes de la sociedad civil y del Estado, fact checkers y periodistas independientes.

Moldavia es un país donde la mayoría de sus habitantes entienden el ruso, era fácil para los medios rusos llegar a la audiencia moldava. Las autoridades del país, conscientes de ello, bloquearon en 2023 más de 20 medios rusos acusados de participar en una guerra informativa contra el país. Aún y así, todavía tienen dos regiones que prefieren Moscú a Chisinau, la mencionada Transnistria y Gagauzia, en el sur. En ellas el idioma de Pushkin y el cirílico dominan las calles, a diferencia del resto del país, donde tiene una presencia menor.