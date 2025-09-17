Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El canciller alemán, Friedrich Merz, durante su discurso de este miércoles en el Bundestag. Reuters

Merz insta a Alemania a rearmarse ante Putin: «Sabotea, espía, asesina»

El canciller federal advierte en un discurso en el Bundestag de que «nuestra libertad está en peligro» y anuncia cambios profundos en el sistema social ante el cambio demográfico

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:48

«Pone límites a prueba, sabotea, espía, asesina y trata de crear inseguridad». Esa es la descripción del presidente ruso, Vladímir Putin, que el canciller ... federal, Friedrich Merz, hizo este miércoles en el Bundestag, durante un debate parlamentario. «Nuestra libertad está en peligro», dijo el jefe del Gobierno germano a la hora de advertir a los alemanes de una pérdida de libertad, bienestar y cohesión social por la guerra invasora en Ucrania y la permanente amenaza de Moscú.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

