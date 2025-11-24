Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni. AFP

Meloni fracasa en su intento de ganar poder en el sur de Italia

La izquierda gana ampliamente las elecciones regionales en Campania y Apulia mientras que el bloque conservador retiene el poder en Véneto

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:19

La coalición conservadora que sostiene al Ejecutivo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fracasó este lunes en el objetivo que se había puesto en ... las elecciones regionales que se celebraron en Véneto, Campania y Apulia: crecer en estos dos últimos territorios, situados en el sur del país, y lograr arrebatárselos a la izquierda. Cumpliendo en cambio con lo que vaticinaban los sondeos, la alianza progresista, liderada por el Partido Democrático (PD) y de la que también forma parte el Movimiento 5 Estrellas (M5E), ganó los comicios en Campania y Apulia, mientras que en el Véneto, histórico bastión conservador, venció el candidato sostenido del centroderecha. Eso señalaban las proyecciones de voto en base a los primeros escrutinios de estos comicios celebrados el domingo y el lunes y en los que se confirma que, si se presenta unido y con candidatos de peso, la alianza progresista tiene capacidad para derrotar al bloque conservador.

