Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiso dar un espaldarazo a la esquiva paz en Gaza organizando junto a Arabia Saudí una conferencia para impulsar ... el reconocimiento internacional del Estado palestino en el seno de Naciones Unidas. Fue una iniciativa que secundaron multitud de países, pero que repudiaron tanto Estados Unidos como Israel. Precisamente, sus líderes, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, firmaron poco después una propuesta de plan de paz para la Franja que, a la postre, se ha convertido en el primer rayo de esperanza.

Este jueves, Macron tendrá que inhibirse de la tormenta política que acecha en su país para avanzar en el camino que abrió en la Asamblea General de la ONU con una cumbre franco-árabe de nivel ministerial que abre también a Estados Unidos para sumar aportaciones a la hoja de ruta que se negocia con Hamás en Egipto. Según diferentes fuentes conocedoras del asunto, Washington tiene intención de participar de la mano de su Secretario de Estado, Marco Rubio, aunque eso depende de cómo se desarrollen las conversaciones en Sharm el-Sheikh.

Además de representantes franceses y saudíes, a la reunión asistirán polítios de España, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Turquía y Catar. Esos dos últimos son mediadores entre Israel y Hamás. En cualquier caso, una fuente diplomática europea afirmó este miércoles que es vital contar con la presencia de Estados Unidos, y otra italiana subrayó la importancia de apoyar el plan de Trump, que es «el único posible».

Sobre la mesa se pondrá, sobre todo, el proceso de reconstrucción que debe iniciarse en Gaza tras la firma de la paz. La agenda incluirá detallar cómo se gestionará la ayuda humanitaria para Gaza, pero también el desarme de Hamas y el apoyo a la Autoridad Palestina, así como a las fuerzas de seguridad palestinas.

Críticas de Tel Aviv

En Israel, sin embargo, la iniciativa de Macron no gusta. De hecho, su ministro de Exteriores, Gideon Saar, acusó al presidente galo de intentar «desviar la atención de sus problemas internos» con una reunión a la que están invitados «gobiernos abiertamente hostiles como el de -Pedro- Sánchez», al que acusa de posicionarse del lado de los terroristas de Hamás.

Además, Saar criticó que la cita se produzca en coincidencia con «un momento tan sensible» como el de Egipto, y la tachó de «superflua y prejuiciosa». Es más, el ministro deslizó que podría ser perjudicial para la consecución de la hoja de ruta delineada por Trump. «Esperamos que no comprometa las negociaciones cruciales para la liberación de los rehenes, como ya ha ocurrido en el pasado», sentenció Saar.