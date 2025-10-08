Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política

A la cita ministerial que se centrará en la reconstrucción de Gaza podría acudir el Secretario de Estado de EE UU Marco Rubio

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:29

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiso dar un espaldarazo a la esquiva paz en Gaza organizando junto a Arabia Saudí una conferencia para impulsar ... el reconocimiento internacional del Estado palestino en el seno de Naciones Unidas. Fue una iniciativa que secundaron multitud de países, pero que repudiaron tanto Estados Unidos como Israel. Precisamente, sus líderes, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, firmaron poco después una propuesta de plan de paz para la Franja que, a la postre, se ha convertido en el primer rayo de esperanza.

