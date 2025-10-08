Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un altar en recuerdo de Madeleine McCann.

Juzgan a la joven polaca que aseguró ser Madeleine McCann y acosó a su familia

Julia Wandelt mandó decenas de mensajes y llamó insistentemente a los padres de Maddie, desaparecida en 2007 en Portugal y cuyo caso sigue abierto

María Rego

María Rego

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:10

Comenta

La familia McCann vuelve a estar bajo el foco. Si hace menos de un mes se enfrentaba a la salida de prisión de Christian Brückner, ... el principal sospechoso de la desaparición de su hija Madeleine, ahora le ha tocado verse cara a cara con la joven que aseguró ser aquella niña pese a las pruebas científicas «inequívocas» que lo descartan. La polaca Julia Wandelt, de 24 años, es desde el pasado lunes juzgada en Leicester, en el Reino Unido, por el supuesto hostigamiento al que sometió durante más de dos años a los padres y los hermanos de la menor a la que se perdió la pista en Portugal en 2007. Los fiscales sostienen que la joven -que niega los hechos- llevó a cabo «una campaña de acoso bien planificada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  6. 6 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  7. 7

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  8. 8 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  9. 9 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  10. 10 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juzgan a la joven polaca que aseguró ser Madeleine McCann y acosó a su familia

Juzgan a la joven polaca que aseguró ser Madeleine McCann y acosó a su familia