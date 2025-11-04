Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El exdirector general de la empresa, Bruno Lafont, abandona la sala del tribunal. Afp

Juzgan en Francia al gigante del cemento Lafarge por supuesta financiación del Estado Islámico

La multinacional franco-suiza está acusada de pagar más de 5 millones de euros a grupos yihadistas para mantener abierta una fábrica en Siria

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

El azar del calendario judicial ha comportado que coincidan en Francia uno de los juicios más relevantes de este otoño con la conmemoración más emotiva ... del año. Cuando faltan menos de diez días para el décimo aniversario de los atentados del Bataclan del 13 de noviembre de 2015, empezaron este martes en París las audiencias por el caso Lafarge. El mayor productor de cemento en el mundo es acusado de haber financiado a varios grupos yihadistas en Siria, entre ellos el Estado Islámico (EI). Representa la primera vez que juzgan en el país vecino a una empresa por financiación del terrorismo.

