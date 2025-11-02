Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Migrantes varados en una balsa frente a las costas de Libia. Reuters

Italia renueva por tres años el polémico acuerdo migratorio con Libia

Las ONG denuncian las violaciones de los derechos humanos que se producen en los centros de internamiento del país norteafricano

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

De manera automática fue renovado este domingo el acuerdo suscrito entre Italia y las milicias armadas que controlan Libia para que traten de poner fin ... a la inmigración irregular en la ruta del Mediterráneo Central a cambio del dinero, el equipamiento y la formación que ofrece la UE. Las ONG que se dedican a realizar salvamentos en el Canal de Sicilia denuncian que este acuerdo, firmado por primera vez en 2017 y que se prolonga ahora por tres años, supone un enorme coste en violaciones de los derechos humanos, ya que los inmigrantes son recluidos en cárceles en condiciones terribles en el país norteafricano y sus embarcaciones a menudo son incluso tiroteadas por las milicias, que cuentan con barcos donados por las autoridades europeas.

