Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maximilian Krah, diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania. AFP

Investigan por corrupción y lavado de dinero a un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania

Los fiscales germanos acusan a Sebastian Krah de dejarse sobornar regularmente por China

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:34

Nada más perder su inmunidad parlamentaria por decisión del Bundestag, agentes de la Policía germana han procedido este jueves al registro de las oficinas y ... vivienda del diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Maximilian Krah, sospechoso de dejarse sobornar por China y de lavado de dinero. «Se trata de un intento de intimidación política. Observo relajado la investigación», ha declarado el polémico político de la formación xenófoba y antieuropea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  4. 4 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  5. 5 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  8. 8 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  9. 9 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  10. 10 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Investigan por corrupción y lavado de dinero a un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania

Investigan por corrupción y lavado de dinero a un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania