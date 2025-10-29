Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las pintadas realizadas en el Memorial de Shoah en París en mayo de 2024. AFP

La injerencia rusa a juicio en Francia

Cuatro ciudadanos búlgaros son juzgados por haber pintado manos rojas en el Memorial de Shoah de París

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:31

Comenta

Cuatro hombres de nacionalidad búlgara son juzgados a partir de este miércoles por el Tribunal Correccional de París por haber pintado en mayo de 2024 ... manos rojas sobre el Muro de los Justos del Memorial de la Shoah de París. Se trata del primer proceso en Francia de un presunto caso de injerencia rusa.

