El Gobierno británico acusa a Putin de ordenar el atentado con veneno en el que murió accidentalmente una mujer

La publicación del informe final de la investigación pública sobre la muerte de Dawn Sturgess, en el 2018 tras la exposición accidental a un agente ... nervioso de origen ruso en la localidad inglesa de Wiltshire, ha reabierto un episodio que aún hoy continúa marcando la relación entre Londres y Moscú. El documento, de 174 páginas, elaborado por el juez retirado Lord Hughes, sitúa el origen del suceso en el fallido intento de asesinato del exespía ruso Sergei Skripal y de su hija, Yulia Skripal, en Salisbury el 4 de marzo de 2018, cuando dos agentes de la inteligencia militar rusa (GRU) que utilizaban los alias Alexander Petrov y Ruslan Boshirov aplicaron el agente nervioso Novichok en la puerta de la vivienda del antiguo espía, al que Moscú consideraba un traidor desde que fuera condenado por espionaje en Rusia y posteriormente intercambiado en 2010.

Según los hallazgos del informe, ambos, junto con un tercer agente identificado bajo el alias de Sergey Fedotov, viajaron desde Moscú con la sustancia en un frasco de perfume modificado y actuaron bajo instrucciones superiores. Lord Hughes afirma que «la operación para asesinar a Sergei Skripal debe haber sido autorizada al más alto nivel, por el presidente (Vladímir) Putin». Añade, además, que quienes participaron directa o indirectamente en la operación son «moralmente responsables de la muerte de Dawn Sturgess».

La víctima, una mujer de 44 años y madre de tres hijos, quedó expuesta al agente químico el 30 de junio de 2018, casi cuatro meses después del ataque contra los Skripal, cuando se aplicó en la piel lo que creía que era un perfume encontrado por su pareja, Charlie Rowley, en un frasco etiquetado como marca Nina Ricci. El informe sostiene que ese contenedor era, «probablemente», el mismo que los agentes rusos habrían utilizado para transportar y aplicar el veneno y que después «desecharon de manera temeraria e imprudente», en palabras textuales del juez, en algún punto de la ciudad. La policía tampoco descarta la posibilidad de que existiera un segundo contenedor de Novichok, hipótesis para la cual no se ha hallado evidencia concluyente.

La mujer creía que el frasco encontrado por su marido contenía perfume

El hallazgo central de la investigación reside en la constatación de que el uso de un agente nervioso extremadamente tóxico en un entorno urbano constituía, según Lord Hughes, «un acto asombrosamente temerario». Una científica afirmó ante la investigación que una cantidad ínfima, equivalente a una sexta parte de un grano de sal, podía resultar letal.

Aunque el informe no critica de forma contundente la actuación de los servicios de inteligencia británicos, sí identifica «fallos» en la gestión del riesgo asociado a Skripal, especialmente la ausencia de evaluaciones regulares sobre su nivel de amenaza. Sin embargo, Lord Hughes matiza que la conclusión de que Skripal no enfrentaba un riesgo significativo de asesinato «no puede considerarse irrazonable», y de acuerdo con el informe, el propio Skripal manifestó en su declaración que se sentía «bastante seguro» en Salisbury y no consideraba necesario adoptar una identidad falsa.

Starmer critica al Kremlin

El Gobierno británico ha reaccionado a las conclusiones del informe con el anuncio de la imposición de sanciones al GRU en su totalidad y la llamada a consultas al embajador ruso en Londres para exigir explicaciones por lo que denomina «actividad hostil continuada». El primer ministro, Keir Starmer, declaró que el caso constituye «un recordatorio grave del desprecio del Kremlin por las vidas inocentes» y afirmó que la muerte de Sturgess fue «innecesaria» y representará para siempre «un recordatorio de la agresión imprudente de Rusia». Moscú, por su parte, mantiene la negación absoluta de cualquier implicación y ha cuestionado sistemáticamente diversos elementos del relato británico.

La familia de Sturgess expresó su decepción por la ausencia de recomendaciones concretas. «El informe de hoy nos deja algunas respuestas, pero también un número de preguntas sin responder. Hemos querido que lo que le ocurrió a Dawn no vuelva a ocurrirle a otros, que se aprendan lecciones y que se hagan cambios significativos» pero «el informe no contiene recomendaciones. Eso nos preocupa». Añadieron, además, que la falta de una valoración de riesgo adecuada respecto a Skripal «puso en peligro al público británico y condujo a la muerte de Dawn».