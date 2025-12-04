Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vladímir Putin, presidente de Rusia. Afp

El Gobierno británico acusa a Putin de ordenar el atentado con veneno en el que murió accidentalmente una mujer

Agentes rusos utilizaron Novichok para atacar en 2018 a un antiguo espía y la víctima estuvo expuesta tiempo después a esa sustancia letal

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:55

La publicación del informe final de la investigación pública sobre la muerte de Dawn Sturgess, en el 2018 tras la exposición accidental a un agente ... nervioso de origen ruso en la localidad inglesa de Wiltshire, ha reabierto un episodio que aún hoy continúa marcando la relación entre Londres y Moscú. El documento, de 174 páginas, elaborado por el juez retirado Lord Hughes, sitúa el origen del suceso en el fallido intento de asesinato del exespía ruso Sergei Skripal y de su hija, Yulia Skripal, en Salisbury el 4 de marzo de 2018, cuando dos agentes de la inteligencia militar rusa (GRU) que utilizaban los alias Alexander Petrov y Ruslan Boshirov aplicaron el agente nervioso Novichok en la puerta de la vivienda del antiguo espía, al que Moscú consideraba un traidor desde que fuera condenado por espionaje en Rusia y posteriormente intercambiado en 2010.

