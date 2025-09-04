Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alice Weidel, colíder de la ultraderechista AfD. EFE

La extrema derecha continúa en ascenso en Alemania pese al cordón sanitario

Los Verdes y La Izquierda quieren reactivar el proceso para ilegalizar y prohibir la formación xenófoba y antieuropea

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:59

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) continúa su carrera al alza y amenaza seriamente con alcanzar el poder en los Estados federados del este del ... país, pese al cortafuegos levantado por el resto de las formaciones políticas germanas para impedir su acceso a cualquier Ejecutivo, ya sea nacional, regional o municipal. A un año de las elecciones legislativas en el 'Land' de Sajonia-Anhalt, AfD alcanzaría un 39% de los votos, según un sondeo hecho público este jueves por el instituto demoscópico Infratest Dimap.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  3. 3 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  4. 4 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  5. 5

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  6. 6 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  7. 7 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  8. 8 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias
  9. 9 Estos son los aviones que se podrán ver este domingo en el Festival Aéreo de Torre del Mar
  10. 10 El PP tumba la moción de censura que el PSOE iba a presentar en Benalauría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La extrema derecha continúa en ascenso en Alemania pese al cordón sanitario

La extrema derecha continúa en ascenso en Alemania pese al cordón sanitario