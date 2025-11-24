El exprimer ministro británico David Cameron saca a la luz su batalla contra el cáncer de próstata

El ex primer ministro de Reino Unido David Cameron ha revelado este lunes que hace cerca de un año le fue diagnosticado cáncer de próstata ... y tuvo que someterse a tratamiento. «Siempre esperas lo mejor. Tienes una resonancia magnética con algunas manchas oscuras y piensas que probablemente todo esté bien. Pero cuando llega el resultado de la biopsia te dicen que tienes cáncer de próstata», ha relatado el que fuera inquilino de Downing Street de 2010 a 2016.

Con su confesión ha querido pedir al Gobierno británico que impulse la realización de pruebas tempranas para ayudar a localizar posibles casos en pacientes en el Reino Unido. No en vano, esta enfermedad, que de no ser detectada a tiempo puede resultar mortal, es la más habitual entre los hombres del país británico, con unos 55.000 casos nuevos cada año, según datos del diario 'The Guardian'. Pese a ello, no hay programas de cribado debido a las dudas existentes sobre la fiabilidad y exactitud de los test de antígenos prostáticos específicos (PSA), uno de los principales signos que podría indicar la existencia del tumor.

Cameron -de 59 años y que en julio del año pasado presentó su renuncia como ministro de Exteriores, apenas siete meses después de asumir el cargo- ha revelado en declaraciones al periódico 'The Times' que en su caso el diagnóstico derivó de una prueba de PSA, cuyos valores dieron altos y provocaron que fuera sometido a una biopsia que confirmó que padecía cáncer. «Siempre temes escuchar esas palabras y literalmente salen de la boca del doctor. Piensas: 'Oh, no, lo va a decir. Lo va a decir. Lo ha dicho'», ha explicado el antiguo 'premier' conservador, para insistir al Gobierno en la necesidad de que impulse pruebas tempranas para detectar cuanto antes los casos, cuando existen más posibilidades de que el tratamiento sea exitoso.

Fue su esposa, Samantha, quien animó al que fuera líder del Partido Conservador a hacerse la prueba de PSA después de que la pareja escuchara al fundador de Soho House, Nick Jones, hablar sobre su diagnóstico en una entrevista de radio. Tras confirmarse la dolencia, explicó al 'Times' que recibió terapia focal, que consiste en tratar la zona afectada por el tumor mediante pulsos eléctricos de alto voltaje para destruir las células cancerosas.

Cameron ha reconocido que «no le gusta» hablar de temas de salud personales, si bien en esta ocasión «cree que tiene que hacerlo» para concienciar sobre la enfermedad. «Seamos sinceros. Los hombres no son muy buenos a la hora de hablar de su salud. Solemos quitar hierro a las cosas», ha dicho antes de reseñar que «quería agregar su nombre a la larga lista de personas» que abogan por estos «necesarios» cribados de detección precoz.