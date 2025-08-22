Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenido el gerente de un parque de tirolinas en Francia por negar la entrada a 150 jóvenes israelíes

El gerente de esta instalación en los Pirineos orientales franceses impidió el acceso a los menores por «sus convicciones personales»

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:05

Un grupo de 150 jóvenes israelíes que se encuentra de vacaciones en España tenía reservada una visita el pasado jueves a un parque de tironlinas ... en los Pirineos orientales franceses. Pero a pesar de haber reservado con antelación, el gerente de la instalación les impidió la entrada por sus «convicciones personales». Por este comportamiento el director ha sido detenido acusado de la discriminación por motivos religiosos.

