La detección de varios drones provoca la paralización del aeropuerto de Copenhague

El tráfico en el aeropuerto de mayor tamaño de Dinamarca, ubicado en Copenhague, ha queado suspendido este lunes tras varios avistamientos de drones, según informaron ... las autoridades policiales. Entre dos y cuatro aeronaves no tripuladas «grandes» fueron avistados en la zona. Esta detección llega después de que la semana pasada varios drones y aviones rusos irrumpieran en el espacio aéreo del Estonia, Rumanía y Polonia. Además, un ciberataque de origen desconocido alteró el funcionamiento en las instalaciones aéreas de Bruselas, Londres y Berlín.

Según una publicación de FlightRadar en X, todos los despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Copenhague quedaron suspendidos a partir de las 20:26 hora local (18:26 GMT) debido a las informaciones sobre la presencia de drones. Al menos 15 vuelos tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos.

Un portavoz de la terminal danesa confirmó que el tráfico había sido completamente interrumpido, aunque declinó hacer más comentarios al respecto.