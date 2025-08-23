Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Enfrentamiento entre partidarios y contrarios a la inmigración. Efe

Choque en el Reino Unido entre manifestantes a favor y en contra de la inmigración

La Policía separa a los dos grupos en las cerca de 30 manifestaciones convocadas contra los solicitantes de asilo instalados en hoteles por el Gobierno de Starmer

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:38

La inmigración divide a la sociedad británica y se ha convertido en un problema difícil de gestionar para el Gobierno laborista de Keir Starmer. Grupos ... de extrema derecha que se oponen a la entrada en el país de solicitantes de asilo convocaron para este fin de semana al menos 30 manifestaciones. Y, aunque no han logrado por ahora reunir a un gran número de personas, ya desde el viernes se han producido enfrentamientos con contramanifestantes que apoyan a los migrantes. La Policía tuvo que intervenir en localidades como Bristol para separar a los dos frentes. Hay decenas de detenidos.

