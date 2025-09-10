Cadena perpetua para el autor del atentado de la localidad alemana de Solingen

El autor del atentado en la localidad alemana de Solingen, en el que hace un año murieron apuñaladas tres personas y otras ocho resultaron heridas, ... ha sido condenado este miércoles a cadena perpetua en régimen de alta seguridad, pena que no podrá ser revisada antes de 20 años. La Audiencia de Düsseldorf ha declarado a Issa el Hasan, un refugiado sirio de 27 años de edad, culpable de triple asesinato, lesiones graves y pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico. Además tendrá que pagar 360.000 euros de indemnización a varias de sus víctimas.

El ya condenado atacó en Solingen, en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, de manera indiscriminada con una cuchillo a varias personas que participaban en una fiesta popular. El islamista radical, que solicitó asilo en Alemania en 2022, tras viajar desde Siria a través Turquía y Bulgaria, confesó durante el proceso que quiso «matar tantos infieles como fuera posible» en un acto de guerra santa. Issa, que trabajaba limpiando un local de comida rápida turca, adquirió expresamente para cometer el atentado un cuchillo de grandes dimensiones.

El joven sirio grabó antes de la agresión un vídeo reivindicativo en el que declaraba su militancia en Estado Islámico. «Pienso descuartizaros en el nombre de Dios», afirmó ante la cámara en árabe con un largo cuchillo en la mano con el que hacía aspavientos. Seguidamente se dirigió al «Festival de la Diversidad» en el centro de la localidad cercana a Düsseldorf para llevar a cabo una matanza. Testigos oculares señalaron que en menos de un minuto y con suma rapidez atacó a sus víctimas de manera fría y con puñaladas para degollar a sus vícimas al grito en árabe de «Alá es grande».

«Cargo con una enorme culpa. He matado a tres personas y otras han sobrevivido de milagro. Aceptaré la sentencia. He matado inocentes, no eran infieles. Judíos, cristianos y musulmanes no son enemigos. Espero ser condenado a cadena perpetua», declaró Issa el Hasan al comienzo del juicio. Pese a tener un bajo coeficiente intelectual de los 71 puntos, los psiquiatras declararon que era responsable penalmente y que no presentaba síntomas de padecer alguna enfermedad mental.

Tres personas de 56, 57 y 58 años de edad murieron prácticamente en el acto y otras ocho resultaron heridas, algunas de suma gravedad, durante la agresión, que tuvo lugar en medio de unos festejos para celebrar el 650 aniversario de la fundación de Solingen. El viudo Michael W., de 58 años de edad, relató durante el juicio como su mujer se desangró en sus brazos. «De repente vi que había dejado de bailar y caía al suelo. No podía hablar y se agarraba el cuello. Tenía la yugular abierta y la sangre salía a borbotones», señaló el testigo.

Los sanitarios que atendieron a la pareja solo pudieron certificar la muerte de la mujer, mientras el hombre era trasladado con heridas de gravedad a un hospital. El atentado causó conmoción en Alemania no solo por el triple asesinato, sino porque sacó a la luz el fracaso de las autoridades. Issa el Hasan debía haber sido expulsado del país y repatriado un año antes de los hechos. Funcionario de inmigración acudieron en junio de 2023 a la residencia de refugiados donde vivía, pero no localizaron al joven sirio. No hubo intentos posteriores para deportarle.

El peticionario de asilo sirio siguió la mayor parte del juicio con la cabeza agachada y sin mirar a nadie. Preguntado por el presidente del tribunal acerca de su actitud señaló: «Me siento culpable, por eso agacho la cabeza». El juez Winfried van der Grinten destacó que el procesado «se radicalizó masivamente en la ideología islamista a partir de 2019», años antes de llegar a Alemania, y comentó que utilizaba la plataforma de TikTok para difundir propaganda de Estado Islámico.

La sentencia se atiene a la petición de pena de la Fiscalía Federal, que actúa siempre en casos de terrorismo, así como de la acusación particular. La defensa había asumido que sería condenado a cadena perpetua, pero demandó que no se le aplicara el régimen más severo. Los fiscales señalaron que Issa el Hasan cometió el atentado como venganza por la actuación de Israel en Gaza, pero también por el sufrimiento de los musulmanes en otros países.