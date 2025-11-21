Bruselas abre un expediente a Eslovaquia por no respetar la primacía del Derecho europeo
La Comisión cuestiona algunas de las reformas introducidas por el Ejecutivo del populista Robert Fico en la Constitución y que merman los derechos del colectivo LGTB
Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:29
La Comisión Europea ha expedientado este viernes a Eslovaquia por cuestionar la primacía del Derecho de la Unión Europea tras su reciente reforma de la ... Constitución, en la que restringen los derechos del colectivo LGTB. Bruselas ha enviado una carta a las autoridades del país, con el populista Robert Fico a la cabeza, que tendrá ahora dos meses para responder al Ejecutivo comunitario.
La misiva llama la atención sobre Eslovaquia por «romper los principios fundamentales del Derecho europeo, en particular, el principio de primacía, autonomía, efectividad y uniformidad en la aplicación de la normativa europea». Y es que el pasado 26 de septiembre, el Gobierno eslovaco aprobó enmiendas a su Constitución con una serie de medidas controvertidas.
Entre otros, estas modificaciones permiten a las autoridades eslovacas -incluidos los tribunales- evaluar si el Derecho de la UE es aplicable a Eslovaquia, incluidas las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). «Esto contraviene el principio de primacía del Derecho de la UE, elemento fundamental del ordenamiento jurídico de la UE, junto con los principios de autonomía, efectividad y aplicación uniforme del Derecho de la Unión», destaca la Comisión.
Incluso cuando un Estado miembro enmienda su Constitución, ese ejercicio de competencia nacional no puede saltarse los principios fundamentales de la Unión. Bruselas mostró su preocupación antes de la adopción de estas enmiendas, que fueron aprobadas sin haber resuelto los puntos señalados por la Comisión.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión