Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El escritor argelino Boualem Sansal posa en París el 4 de septiembre de 2015. AFP

Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel

Este literato, de 81 años, ha pasado cerca de un año entre rejas por un delito de opinión, a pesar de su frágil estado de salud

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

El escritor franco-argelino Boualem Sansal ha recuperado la libertad. Argelia indultó este miércoles a este literato, de 81 años y enfermo de cáncer, prácticamente ... un año después de su arresto. Tras haberle mantenido entre rejas desde mediados de noviembre de 2024 por un simple delito de opinión, el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, ha concedido una gracia presidencial al autor de '2084. El fin del mundo' o 'La aldea del alemán'. Su liberación supone un alivio tanto para la clase política francesa como para el mundo literario, que se había movilizado de manera considerable para denunciar su situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  6. 6 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  7. 7 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  8. 8 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  9. 9 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  10. 10 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel

Argelia indulta al escritor Boualem Sansal, cuyo encarcelamiento tensó las relaciones entre París y Argel