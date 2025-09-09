Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de cabezas de cerdo. AdobeStock

La aparición de cabezas de cerdo frente a varias mezquitas reaviva la alarma islamófoba en Francia

Uno de los hallazgos en París se ha producido junto a una pintada con la palabra «Macron»

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:44

Seis mezquitas de Francia han amanecido este martes con cabezas de cerdo frente a sus puertas, en lo que se considera un nuevo acto islamófobo ... en el país. Los hallazgos se han producido en la región metropolitana de París y en la capital, según ha anunciado el jefe de la policía parisina, Laurent Nuñez, quien ha informado que se ha abierto una investigación «de inmediato», además de subrayar que «se está haciendo todo lo posible para encontrar a los autores de actos repugnantes». Con entre cinco y seis millones de fieles, el país galo cuenta con la mayor comunidad musulmana de Europa, así como la principal comunidad judía del Viejo Continente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  2. 2 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  3. 3 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  4. 4 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  5. 5

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  6. 6 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  7. 7

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  8. 8

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  9. 9 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  10. 10 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La aparición de cabezas de cerdo frente a varias mezquitas reaviva la alarma islamófoba en Francia

La aparición de cabezas de cerdo frente a varias mezquitas reaviva la alarma islamófoba en Francia