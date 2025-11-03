La alianza euroescéptica del nuevo Gobierno checo pone en alerta a Bruselas

La coalición de gobierno sellada este lunes en la República Checa por el multimillonario populista Andrej Babis, ganador de las elecciones hace un mes, con ... dos partidos euroescépticos y de extrema derecha amenaza con convertirse en un nuevo quebradero de cabeza de la UE. Se espera que el regreso al poder de quien fuera primer ministro entre 2017 y 2021 y los aliados que se ha buscado para recuperar el cargo supongan un refuerzo del bando ultra, antiinmigración y crítico con el apoyo a Ucrania dentro del bloque comunitario, donde se encuentran alineados Hungría, con Viktor Orbán al frente, y Eslovaquia, liderada por Robert Fico.

«Quiero agradecer a los socios por este acuerdo, en el que hemos pactado nuestra colaboración y una declaración de gobierno conjunto», dijo Babis, de 71 años, tras la firma del documento en la sede del Parlamento checo. El futuro tripartito conformado por la Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) del primer ministro, Libertad y Democracia Directa (SPD) y Motoristas Unidos sumará una mayoría de 108 de los 200 escaños con los que cuenta la Cámara de Diputados checa y contempla, entre otras medidas, la no entrada de Chequia en la zona euro para mantener la corona como moneda oficial. El gabinete estará compuesto, en principio, por 16 miembros, algunos de ellos controvertidos.

El tripartito promete cumplir con la OTAN, pero cuestiona el proyecto de defensa comunitario

El presidente, Petr Pavel, será el encargado de designar a Babis –un trámite que podría realizar hoy mismo– y, después, en un plazo máximo de treinta días, el nuevo Ejecutivo deberá obtener el voto de confianza de los diputados. La recién nacida alianza ya dio ayer pistas de sus intenciones. El líder del SPD, el checo-japonés Tomio Okamura, anunció «el fin de un Gobierno que perjudicaba los intereses checos», mientras que el jefe de los Automovilistas, Petr Macinka, habló del «primer paso hacia el cambio exigido por los votantes». Las tres formaciones aprovecharon la firma de su pacto para presentar el documento de casi cuarenta páginas que contiene su programa político.

Contra el pacto verde

En la lista de prioridades de Babis y sus aliados destacan el diseño de un presupuesto con déficit inferior al 3%, la estabilidad de las finanzas públicas, la reducción de los precios de la energía, una vivienda asequible y la negativa a adoptar el sistema de permiso y comercio de emisiones de CO2 para hogares y transporte. No quieren saber nada del Pacto Verde comunitario –de hecho, un escéptico con este proyecto suena como ministro de Medio Ambiente– o de la eliminación gradual de los vehículos de combustión. «Es resultado del delirio de la UE, que tiene unas consecuencias muy negativas y por el que tenemos los precios de energía más altos de toda Europa», se quejó el virtual primer ministro.

Otro asunto que preocupa al tripartito, y que se aleja de la línea del bloque, es la defensa y, en concreto, la creación de estructuras militares paralelas en la UE, aunque los socios garantizan el cumplimiento de los compromisos del país en el marco de la OTAN. Tampoco coincide su visión de la cuestión migratoria con la de Bruselas. La coalición apuesta por endurecer a nivel nacional la política de asilo y migración y aboga por la tolerancia cero hacia los extranjeros irregulares. «Reforzaremos las competencias de la Policía y de la administración de extranjería, endureceremos las normas de residencia y garantizaremos la expulsión rápida y sistemática de los delincuentes del territorio de la República Checa», recoge el acuerdo.

Entre otras medidas, el futuro Ejecutivo de Babis pretende mantener la edad de jubilación en los 65 años –su predecesor quería elevarla a los 78–, congelar los impuestos y apoyar al sector privado así como restablecer el conocido como Grupo de Visegrado (Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría), dividido en los últimos años por las disputas internas respecto a Rusia y la ayuda a Ucrania.