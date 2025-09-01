Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alexander Stubb, presidente de Finlandia y amigo de Trump. Reuters

Jugador de golf, políglota y defensor de la OTAN, así es el presidente europeo que ha conquistado a Trump

El finlandés Alexander Stubb se ganó al líder norteamericano durante un partido en su club de Palm Beach y ahora le aconseja sobre Putin

María Rego

María Rego

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:54

Cuando Alexander Stubb recibió en marzo una invitación de Donald Trump para reunirse en su campo de golf de Palm Beach, en Florida, no sabía ... muy bien si el inquilino de la Casa Blanca le quería como cady o buscaba un buen rival con el que medirse. Por si acaso, y consciente del valor de que el republicano le abriera las puertas de uno de sus clubes, el presidente finlandés retomó los palos y practicó durante varios días a cubierto. El líder báltico no se llevó el partido -ambos se fotografiaron con trofeos idénticos- pero forjó una valiosa amistad con el magnate, que acostumbra a desconfiar de casi todo lo que no suena a acento norteamericano. «Es un gran jugador», le alabó desde su red social, Truth.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  3. 3

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  4. 4 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  5. 5 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  6. 6

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  7. 7

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»
  8. 8 Fallece Marta Solís, exconcejala de Turismo del Ayuntamiento de Estepona
  9. 9 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  10. 10 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jugador de golf, políglota y defensor de la OTAN, así es el presidente europeo que ha conquistado a Trump

Jugador de golf, políglota y defensor de la OTAN, así es el presidente europeo que ha conquistado a Trump