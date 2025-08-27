Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Militares alemanes durante un acto oficial. Reuters

Alemania recupera el servicio militar frente a la amenaza rusa

El plan contempla la opción de hacerlo obligatorio en caso de necesidad | La OTAN considera que el país necesita unos 260.000 efectivos en las Fuerzas Armadas para resistir un ataque

T. Nieva

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:29

El Gobierno de Alemania ha aprobado este miércoles un proyecto de ley para introducir un servicio militar voluntario, un plan que contempla la opción de ... hacerlo obligatorio en caso de necesidad y con el respaldo expreso por parte del Parlamento, un texto que requiere igualmente la luz verde por parte del Bundestag.

