Alemania aumenta a 50 los cazas F-35 para reforzar su ejército y cumplir los compromisos en la OTAN

El ministro federal de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, está decidido a aumentar apreciablemente el poderío de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, ante la ... amenaza rusa con la compra de más cazabombarderos de los previstos inicialmente. Pistorius ha encargado al fabricante estadounidense Lockheed otros 15 cazas del tipo F-35 para modernizar el ejército del aire germano.

El titular de Defensa había anunciado ya hace escasos meses la compra de los primeros 35 cazas de ese tipo. Con la adquisición suplementaria la Luftwaffe contará en un futuro próximo con 50 aparatos F-35. Los primeros cazas serán entregados por el fabricante estadounidense en 2027 y reemplazarán poco a poco a los cazas Tornado, considerados entre tanto anticuados.

La compra de los 15 cazas F-35 suplementarios tendrá un coste de unos 2.500 millones de euros, según el documento ministerial para informar al Bundestag, el Parlamento germano, y que revela el semanario 'Der Spiegel' en su edición digital. Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que con la adquisición de los 50 F-35 Alemania podrá cumplir con sus compromisos en la OTAN.

El F-35 es un avión de combate polivalente de quinta generación, monoplaza y de capacidad furtiva, es decir, invisible e indetectable por el radar, considerado como el aparato más moderno y eficaz del mundo, muy superior al Sujoy SU-57 ruso, que solo es capaz de volar a más velocidad y supera por dos veces la del sonido.

El ministerio federal de Defensa germano anunció además recientemente la compra de 20 nuevos cazas Eurofighter en su versión más moderna, desarrollado conjuntamente por Alemania, Gran Bretaña, Italia y España. Estos aparatos tendrán un coste de unos 4.000 millones de euros y serán entregados a la Luftwaffe a partir de 2031.

Producción duplicada en Airbus

Airbus, la empresa fabricante del Eurofighter, ha duplicado entre tanto su producción de 10 a 20 aparatos anuales en la planta alemana de Manching, en el sureño Estado de Baden-Württemberg, ante la fuerte demanda. Además del encargo en firme del Ministerio germano de Defensa, se esperan pedidos de Turquía y Arabia Saudí.

La Alianza Atlántica ha reforzado considerablemente sus planes de defensa y disuasión debido a la amenaza de Rusia, a la que acusa de practicar ya una guerra híbrida. La superioridad militar en el aire se considera un elemento central del nuevo concepto, que fue acordado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya.