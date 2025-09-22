Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Reuters

Washington estudia sancionar a la Corte Penal Internacional

El alto tribunal podría verse abocado al colapso si sus cuentas son congeladas o los sistemas operativos de origen estadounidense quedan suspendidos

T. Nieva

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:46

La Casa Blanca estudia la imposición de sanciones al conjunto de la Corte Penal Internacional por sus decisiones sobre Estados Unidos e Israel. Así lo ... han adelantado fuentes del entorno del Gobierno, certificando declaraciones recientes del secretario de Estado, Marco Rubio, en referencia a que el Tribunal de La Haya «es una amenaza a la seguridad nacional» y un «instrumento para la guerra jurídica» contra Washington y su aliado hebreo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  5. 5

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  6. 6 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  9. 9 75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  10. 10 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Washington estudia sancionar a la Corte Penal Internacional

Washington estudia sancionar a la Corte Penal Internacional