Washington estudia sancionar a la Corte Penal Internacional

La Casa Blanca estudia la imposición de sanciones al conjunto de la Corte Penal Internacional por sus decisiones sobre Estados Unidos e Israel. Así lo ... han adelantado fuentes del entorno del Gobierno, certificando declaraciones recientes del secretario de Estado, Marco Rubio, en referencia a que el Tribunal de La Haya «es una amenaza a la seguridad nacional» y un «instrumento para la guerra jurídica» contra Washington y su aliado hebreo.

La Corte ha acusado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Y también ha hecho recaer la misma acusación sobre varios dirigentes de Hamás. EE UU quiere dejar claro, sin embargo, que no admite una «supuesta jurisdicción» de La Haya sobre el personal hebreo y estadounidense y le advierte que «tiene la oportunidad de cambiar de rumbo haciendo cambios estructurales críticos y apropiados».

La confrontación no es nueva, puesto que algunos jueces y fiscales ya han sido sancionados individualmente por la Administración Trump. Pero el hecho de castigar a la Corte en su conjunto abre un espinoso camino y una escalada inédita. El propio Tribunal podría verse abocado al colapso si sus cuentas son congeladas o los sistemas operativos de origen estadounidense quedan suspendidos.

De momento, la Corte ha abonado a su personal los salarios correspondientes a los meses que restan hasta que termine 2025 y busca proveedores alternativos a sus servicios.