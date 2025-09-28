Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los tiroreos se suceden en la actualidad de Estados Unidos. Efe

Varios heridos en un tiroteo en una iglesia mormona de Míchigan que luego sufre un incendio

El autor de los disparos ha sido abatido, según informan las autoridades

T. Nieva

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:07

Varias personas han resultado heridas durante un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia mormona de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de ... Flint, en el estado norteamericano de Míchigan. El templo ha sufrido luego un incendio. «Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el agresor ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento», ha publicado el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Varios heridos en un tiroteo en una iglesia mormona de Míchigan que luego sufre un incendio

Varios heridos en un tiroteo en una iglesia mormona de Míchigan que luego sufre un incendio