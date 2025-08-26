Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente estadounidense, Donald Trump, durante la reunión del gabinete este martes. Reuters

Trump quiere recuperar la pena de muerte en Washington para castigar los asesinatos

Con esta medida, que lleva prohibida en la capital estadounidense desde 1981, trata de reforzar su campaña contra el crimen

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 26 de agosto 2025, 21:07

Primero fue el despliegue de la Guardia Nacional y este martes ha dado un paso más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ... su Administración pedirá la pena de muerte para todo aquel que comenta un asesinato en Washington D. C. como parte de su plan para acabar con el crimen. Este castigo fue prohibido en la capital del país en 1981, aunque sigue vigente en 27 Estados.

