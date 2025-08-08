Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los líderes azerbaiyano y armenio en una cumbre de los BRICS en Rusia en 2024. Reuters

Trump persigue un acuerdo de paz «histórico» con Armenia y Azerbaiyán

Al magnate se le resiste el fin de la guerra en Ucrania, pero en los últimos meses ha logrado acabar con otros conflictos con menor repercusión mediática, como los de Congo y Ruanda o India y Pakistán

María Rego

María Rego

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:17

Donald Trump está empeñado en pasar a la Historia por la resolución diplomática de algunos de los mayores conflictos que salpican el mundo y, de ... paso, lograr el Nobel de la Paz, como antes hicieron otros presidentes de Estados Unidos como Barack Obama. Sin embargo, en el medio año que lleva en el poder no ha conseguido poner fin a la guerra de Ucrania, que prometió acabar en 24 horas, y ha tenido que conformarse con solucionar contiendas de menor repercusión mediática. India y Pakistán pactaron un alto el fuego en mayo tras la mediación del magnate y la República Democrática de Congo y Ruanda sellaron un mes después la paz en Washington. Este viernes convocó a Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca para cerrar una herida abierta desde hace décadas que se ha cobrado miles de vidas a ambos lados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  3. 3 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  4. 4

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  5. 5 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  6. 6 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  7. 7 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  8. 8 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  9. 9 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  10. 10 Primer paso para más de 300 viviendas en suelos y naves junto a Distrito Zeta en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump persigue un acuerdo de paz «histórico» con Armenia y Azerbaiyán

Trump persigue un acuerdo de paz «histórico» con Armenia y Azerbaiyán