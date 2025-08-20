Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Trump lanza una cruzada, esta vez contra los museos

El presidente ordena a su gobierno que replique en las instituciones culturales la purga que ha llevado a cabo en las universidades

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Martes, 19 de agosto 2025

Tras haber doblegado a las principales universidades del país, Donald Trump se dispone ahora a erradicar las políticas progresistas de los museos. «He instruido a ... mis fiscales para que repasen los museos y empiecen exactamente el mismo proceso que se ha hecho con las facultades y universidades, donde se ha hecho un tremendo progreso», anunció este martes en un Truth social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  3. 3 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  4. 4 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  5. 5 Estabilizado el incendio forestal del Cerro de la Tortuga, en Málaga capital
  6. 6 Preocupación en pueblos de Málaga ante el humo de los grandes incendios de Portugal y Extremadura
  7. 7 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  8. 8

    Colas de hasta una hora para conseguir entrar en casetas de fiesta del real
  9. 9 Emasa detecta un vertido de aguas residuales al mar en la zona Este
  10. 10

    «La gente compra tablas de paddle surf como si fueran juguetes, sin ver el peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump lanza una cruzada, esta vez contra los museos

Trump lanza una cruzada, esta vez contra los museos