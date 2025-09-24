Trump y Epstein cogidos de la mano frente al Capitolio: la provocadora escultura que enfurece a la Casa Blanca

Cogidas de la mano. Así aparecieron este martes dos risueñas estatuas de Donald Trump y Jeffey Epstein frente al Capitolio en Washington, una obra de ... arte hecha con toda la mala leche del mundo y que, como no podía ser de otra forma, se ha vuelto viral en redes sociales. El presidente de EE UU ha hecho todo lo posible por desvincularse de las actividades del pederesta confeso pese a la relación de amistad que mantenían. Algo que no ha importado al grupo autodenominado 'El apretón de manos secreto'. Los supuestos autores de 'Best Friends Forever' (Mejores amigos por siempre) han querido así denunciar el vinculo entre ambos financieros.

La 'performance' ha escandalizado y encantado a partes iguales a la multitud de curiosos que han aprovechado la ocasión para sacarse un selfie frente a las figuras que permanecerán en el National Mall de Washington hasta el domingo gracias a un permiso otorgado por el Servicio de Parques Nacionales. Seguro que la persona de este organismo público que concedió la autorización a los artistas debe de estar ahora mismo al borde del infarto.

Hay que suponer que desconocía toda la carga política que iba a tener esta escultura de espuma y resina, que ha sido recubierta por una pintura para simular haber sido fabricada en cobre. Por si fuera poco, el conjunto artístico también tiene una placa con una inscripción de lo más sarcástica. En ella, se destaca el «vínculo duradero» entre Trump y Epstein. Algo que el presidente de EE UU ha negado una y otra vez en los últimos tiempos.

Ampliar Imagen de la placa que forma parte de la polémica escultura. Agencias

«Provocación política»

La escultura ha provocado la airada reacción de la Casa Blanca que la ha calificado de «provocación política». En ese sentido, destaca que el ahora presidente de EE UU siempre ha negado que mantuviera una relación estrecha con el financiero y recuerda que expulsó a Epstein de su club hace años «por ser un raro». En cualquier caso, ya no eran amigos en la época en la que salieron a la luz los escándalos sexuales por los que fue juzgado.

Epstein fue arrestado en 2019 acusado de explotación sexual de menores y tráfico de personas. Finalmente, el magnate murió en prisión en circunstancias que hoy en día siguen siendo sospechas. Los amantes de las teorías conspiranoicas sostiene que su fallecimiento se debió a su relación de amistad con varias de las personas más poderosas del planeta como el propio Trump, Bill Clinton o Andrés de Inglaterra, entre otros.

El escándalo de Epstein despertó de inmediato la curiosidad de del actual inquilino de la Casa Blanca hasta el punto de acusar al Partido Demócrata de tapar el caso. Eso cambió cuando se descubrió que su nombre se encontraba en las investigaciones. Fue entonces cuando el candidato republicano hizo lo posible por negar esta amistad pese a que está demostrado que mantuvieron una relación muy cercana en la década de 1990 y principios del 2000. Finalmente, los investigadores consideraron que la aparición del presidente de EE UU en los papeles del condenado no constituían ninguna prueba de un posible delito por lo que nunca fue acusado.