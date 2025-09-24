Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la estatua con Trump y Epstein cogidos de la mano. Reuters

Trump y Epstein cogidos de la mano frente al Capitolio: la provocadora escultura que enfurece a la Casa Blanca

El grupo autodenominado 'El apretón de manos secreto' ha querido denunciar así los vínculos del ahora presidente de EE UU con el pederesta confeso

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:42

Cogidas de la mano. Así aparecieron este martes dos risueñas estatuas de Donald Trump y Jeffey Epstein frente al Capitolio en Washington, una obra de ... arte hecha con toda la mala leche del mundo y que, como no podía ser de otra forma, se ha vuelto viral en redes sociales. El presidente de EE UU ha hecho todo lo posible por desvincularse de las actividades del pederesta confeso pese a la relación de amistad que mantenían. Algo que no ha importado al grupo autodenominado 'El apretón de manos secreto'. Los supuestos autores de 'Best Friends Forever' (Mejores amigos por siempre) han querido así denunciar el vinculo entre ambos financieros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  9. 9 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  10. 10 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump y Epstein cogidos de la mano frente al Capitolio: la provocadora escultura que enfurece a la Casa Blanca

Trump y Epstein cogidos de la mano frente al Capitolio: la provocadora escultura que enfurece a la Casa Blanca