Trump dotará de armas a la agencia que tramita visados

Los esfuerzos de Donald Trump por crear cuerpos policiales que ejecuten sus órdenes vuelven a confluir en la misión de limpiar el país de inmigrantes ... sin documentación, eje central de su campaña. A partir de ahora, la agencia administrativa encargada de tramitar visados y tarjetas de residencia tendrá poderes policiales que transforman por completo su papel en el engranaje migratorio.

Bajo una norma publicada este jueves, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) podrán reclutar y entrenar agentes armados con los mismos poderes que tiene el FBI para investigar fraudes, ejecutar órdenes de arresto y presentar casos a la fiscalía.

Según publica 'The Wall Street Journal', el USCIS planea entrenar a varios centenares de agentes federales para detectar fraudes en las solicitudes de inmigración e incluso «arrestar a los inmigrantes implicados o a los abogados que ayudaron a preparar sus peticiones».

Hasta ahora, esta agencia disponía de una unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional creada en tiempos de Obama, que funcionaba como filtro inicial. Su trabajo consistía en analizar los expedientes sospechosos y, si encontraba agumentos, los remitía al Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE), cuyos temidos agentes llevan a cabo las detenciones y redadas. A partir de 30 días de la publicación de esta norma, las citas migratorias y la presentación de cualquier expediente implicará un riesgo vital, porque ya no solo rondarán en los pasillos los agentes de ICE, sino que los nuevos funcionarios del USCIS llevarán pistolas al cinto y tendrán facultades para detener «a quienes violen las leyes de inmigración de Estados Unidos».

En su comunicado, el director del USCIS, Joseph Edlow, justifica la medida alegando que «siempre ha sido una agencia de aplicación de la ley. Al defender la integridad de nuestro sistema migratorio, hacemos cumplir las leyes de esta nación. Esta norma nos permite cumplir nuestra misión fundamental».

Revisión de permisos

La financiación de esta nueva fuerza policial armada es posible gracias a los 170.000 millones de dólares incluidos en la mega ley presupuestaria que Trump bautizó como 'Big Beautiful Bill'. Organizaciones de derechos humanos advierten que esta medida «desestabilizará al país durante generaciones». El Gobierno revisará los visados de los 55 millones de extranjeros con documentación válida para detectar si alguno está sujeto a deportación. Acabará con los permisos para estudiantes abiertos por el tiempo que duren las matriculaciones y se limitará el de los corresponsales extranjeros a 240 días, entre otras medidas.