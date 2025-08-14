Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Periodistas y militares en la base que acogerá la reunión entre Trump y Putin en Anchorage AFP

Trump busca en la cita con Putin acordar una nueva reunión en la que esté Zelenski

El presidente de EE UU reduce al 25% las posibilidades de que en la cita fracase en su camino hacia la paz para Ucrania

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Jueves, 14 de agosto 2025, 21:31

Antes incluso de aterrizar en Anchorage (Alaska) para un histórico encuentro con Donald Trump, Vladímir Putin ya se lo había ganado con su viaje y ... unos halagos sobre sus «·esfuerzos energéticos y sinceros» para acabar con los conflictos del mundo. «Esa es una declaración muy amable», dijo complacido Trump al oírlo. El presidente de EE UU presume de haber acabado este año con seis guerras y este viernes, en Alaska, pretende sentar las bases para apuntarse la medalla de la paz más importante: la de Ucrania.

