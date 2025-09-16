Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump en su aparición semanal para la firma de decretos, este lunes en el Despacho Oval. Reuters

Trump acusa a 'The New York Times' de mentir sobre él durante décadas y anuncia una demanda de 15.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos asegura que el diario le ha difamado a él, a su familia, a sus negocios y al movimiento MAGA

Helena Rodríguez

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:50

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene abiertas varias 'cruzadas'. Contra los migrantes, contra las presuntas narcolanchas venezolanas, contra el presidente de la Reserva ... Federal y en general contra cualquiera cuya opinión no le cuadre. En su lista de objetivos no faltan los periodistas y los medios que no le son afines, entre ellos una de las cabeceras históricas del periodismo mundial: 'The New York Times'. Este lunes, el magnate republicano ha anunciado a través de su red social, Truth, que interpondrá una demanda contra la cabecera por valor de 15.000 millones de dólares (12.820 millones de euros) por difamación durante décadas y libelo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  3. 3

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  7. 7 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  8. 8 Aemet avisa: una masa de aire «extremadamente cálida» disparará los termómetros en Andalucía
  9. 9 La aparición de un altar del siglo III en la cripta del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga
  10. 10

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump acusa a 'The New York Times' de mentir sobre él durante décadas y anuncia una demanda de 15.000 millones de dólares

Trump acusa a &#039;The New York Times&#039; de mentir sobre él durante décadas y anuncia una demanda de 15.000 millones de dólares