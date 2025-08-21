Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trump jura el cargo frente a su mujer, Melania, y su hija Ivanka.

Trump jura el cargo frente a su mujer, Melania, y su hija Ivanka. Reuters

Un tribunal anula la multa de 454 millones de dólares a Trump y su familia por fraude

La sentencia deja en una situación delicada a la fiscal del Estado de Nueva York, Letitia James, a quien el Gobierno ha abierto varias investigaciones

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:52

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha asestado un golpe judicial a la fiscal general del Estado, Letitia James, al anular este jueves la ... sanción de más de 450 millones de dólares impuesta a Donald Trump y su emporio inmobiliario en el caso civil por fraude. La decisión, adoptada por un panel de cinco jueces profundamente dividido y que ha pasado más de un año tratando de ponerse de acuerdo, elimina de un plumazo la amenaza financiera más grave que pendía sobre el presidente de Estados Unidos, aunque mantiene vivo el fallo judicial que lo declara responsable de haber inflado de forma sistemática el valor de sus propiedades para obtener condiciones de crédito más ventajosas.

