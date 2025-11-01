Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mark Bray, profesor en la Universidad Rutgers, abandona Estados Unidos por las amenazas recibidas. Eli Burakian

Mark Bray | Profesor en la Universidad Rutgers

«Tengo más fe en el pueblo de EE UU que en las instituciones»

El autor del libro 'Antifa' se ha exiliado en España tras ser señalado a raíz del asesinato de Charlie Kirk y recibir amenazas de muerte

Alin Blanco

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:21

Mark Bray es profesor de historia en la Universidad Rutgers, en el Estado de Nueva Jersey, y experto en movimientos antifascistas y derechos humanos. La ... semana pasada tuvo que huir de los Estados Unidos tras recibir amenazas de muerte y ser objeto de una campaña de acoso por parte de grupos republicanos ultraconservadores. El autor del libro 'Antifa, el manual antifascista', fue señalado por la Administración de Donald Trump tras el asesinato de Charlie Kirk, pues dictaron una orden ejecutiva que declaraba 'Antifa' como una organización terrorista. Algo que Bray considera «ridículo» ya que no existe dicha agrupación, sino que es «una ideología o movimiento político». A pesar de ello, el anuncio agravó la persecución, comenzaron a llamarle «profesor terrorista» en X y organizaciones universitarias lanzaron una petición para que fuera despedido. Según relata, «ahí se precipitó todo». Recibió una amenaza que incluía su dirección, y dos días después apareció publicada en X. En menos de una semana, aterrizaba en España junto a su mujer y sus dos hijos.

