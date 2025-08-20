Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kristi Noem saluda varios miembros del equipo de seguridad de la frontera. Efe

EE UU pinta de negro el muro con México para que se caliente y los inmigrantes no puedan escalarlo

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dice que es «un escudo y un símbolo» y que es una medida que pidió Trump

T. Nieva

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:34

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado que la valla fronteriza cercana a México ha empezado a pintarse de negro ... por orden del presidente, Donald Trump, para elevar la temperatura de la infraestructura e impedir el paso de los migrantes.

